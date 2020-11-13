Общество

Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в обувном магазине

Финалистки конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» стали участницами одной из самых ярких фотосессий этого сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Яркость этого съемочного дня заключалось как в интересных образах участниц, так и в задаче, которую организаторы поставили перед участницами. Непосредственно во время съемки царила свободная и веселая атмосфера, которая позволила сделать неповторимыми снимки. Обратите внимание на удачное сочетание финалисток и обуви на фотокарточках, которые в итоге получились. Участницы съемки отметили, что это была бомбическая фотосессия», - прокомментировали организаторы.

Фотограф проекта — Ирина Большакова

Локация съемки — Магазин «Francesco Donni» на Рижском проспекте, 51а.

К фотосессии финалисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлева, Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина, Анастасия Лямина.