Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в голосовании по модернизации здравоохранения

Жителей Псковской области приглашают принять участие общественном голосовании по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного комитета по здравоохранению.

«Мы все хотим, чтобы медицинская помощь была доступной вне зависимости от того, где мы живем, - отметили в комитете. - Чтобы получить помощь врача стало возможно в маленькой деревне также быстро и с таким же качеством, как и в большом городе. Для этого все регионы сейчас делают программы модернизации первичного звена здравоохранения для малых городов и сел. Там предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт имеющихся, поставки необходимого оборудования и подготовка кадров, решение проблем транспорта и дорог».

Чтобы эти программы максимально отвечали потребностям жителей, министерство здравоохранения России предлагает жителям малых городов и сел (до 50 тысяч населения) пройти опрос. «В этом опросе вы сможете сказать, что больше всего нужно именно в вашем городе или селе. Результаты опроса будут учтены в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе в распределении бюджета в этих программах», - добавили в комитете.

Опрос проводится с 30 октября по 15 ноября здесь.

В комментариях к публикации комитета псковичи призывают сделать достойными зарплаты для молодых медиков. «А то стыдно должно быть, когда молодежь после 5-7 лет обучения приходят на зарплату около 15000 рублей», - отметил подписчик.

Кроме того, псковичи просят уделить должное внимание кадровой проблеме в сфере здравоохранения.