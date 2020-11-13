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Общество

Российские регионы хотят наделить правом переноса начала учебного года на 1 октября

13.11.2020 18:01|ПсковКомментариев: 0

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право переноса начала учебного года на 1 октября. Документ, в котором говорится, что речь идет об эксперименте, представил заместитель председателя парламентского комитета по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР). Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно приказу Минобрнауки России, учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. При этом оговаривается, что начало учебного года может переноситься для очно-заочной формы обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Однако для очной формы переносы не предусмотрено.

Законопроектом предлагается провести добровольный эксперимент по переносу начала учебного года в школах на 1 октября, в котором смогут участвовать все школы на территории субъекта РФ, который поддержит инициативу.

«При проведении эксперимента должны учитываться социально-экономические, климатические и иные объективные факторы и условия, влияющие на начало учебного года. Перенос начала учебного года особенно актуален в настоящее время, когда, ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с апреля 2020 года был введен ряд ограничительных мер по всей стране, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эти меры включили в себя не только ограничения на передвижение по стране, на прогулки, но, в том числе, закрытие детских лагерей, детских спортивных и творческих кружков, детских развлекательных центров», - отмечают авторы закопроекта.

Предлагаемые законопроектом изменения определяют, что учебный год в школах, перенесших его начало на 1 октября, будет заканчиваться в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной организации.

При принятии решения о проведении эксперимента в субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон. В соответствии с законопроектом определено, что законом субъекта РФ и уставом образовательной организации должны быть определены и особенности перехода обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую, в том числе расположенную на территории другого субъекта РФ. Таким образом, для школьников будут созданы равные условия по изучению материалов общеобразовательной программы и подготовке к государственной итоговой аттестации.

«Эксперимент будет проводиться до 31 августа 2023 года и после его окончания Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Рособрнадзором проведут оценку результатов эксперимента и представят соответствующий доклад с предложениями в Правительство Российской Федерации», - предлагается в проекте закона.

Теги: #Госдума #ЛДПР #образование #1 сентября
Источник: Псковская Лента Новостей
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