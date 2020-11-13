Общество

В России предложили поддержать спорт созданием единого регулятора азартных игр

Депутаты Госдумы решили поддержать физкультуру и спорт созданием единого регулятора азартных игр. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта уверяют, что его цель создать условия «для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта и обеспечения долгосрочного финансирования развития данной отрасли».

Для этого предлагается создать публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». К ее функциям будет относиться перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Кроме того, компания займется подготовкой предложений по совершенствованию законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и будет участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов в указанной области.

База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет составлять 1% от базы, отмечается в пояснительной записке.