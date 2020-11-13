Общество

«Акценты» Донецкого: Рука Дзюбы, корпоративы под ударом и Псков «без женщин»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Корпоративы – ёк? Новый год страна встретит в условиях жестких ограничительных мер.

Без своего самовара. Псков вошел в список лучших городов для отдыха без женщин.

Свершилось! Актриса псковского театра драмы Дарья Чураева получила самую престижную театральную премию России.

По традиции начнем выпуск с микса главных новостей недели. СМИ США объявили победителем президентских выборов демократа Джо Байдена, набравшего 77 миллионов голосов избирателей. Действующий президент Дональд Трамп набрал 72 миллиона. Вроде все ясно, но поздравлять Байдена еще рано, ибо штаб Трампа обвиняет демократов в фальсификациях и намерен биться в судах до упора.

Иначе говоря, выяснение того, кто у нас все-таки президент самой могущественной державы мира, затянется до 14 декабря, когда, согласно закону Соединенных Штатов, свое окончательное решение примет Коллегия выборщиков. Пока суд да дело, из Белого дома протекла информация о том, будто бы жена Трампа Меланья намерена подать на развод и отсудить у экс-президента половину его состояния. Вполне телесериальный, а-ля «Карточный домик», конец всей истории.

На другой стороне земного шара, меж тем, решилась судьба Нагорного Карабаха, за войной вокруг которого с напряжением следят многие жители России. По факту Азербайджан при поддержке Турции нанес сокрушительное поражение армии Нагорного Карабаха и, стало быть, самой Армении, и России в роли посредника конфликта ничего не оставалось делать, как только констатировать «статус кво»: воюющие стороны останавливаются на занятых ими позициях.

Азербайджан в итоге получает контроль над территориями четырех отвоеванных районов, а российские миротворцы размещаются вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Степанакерт спасен. Срок пребывания российского контингента в регионе составит пять лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить действие данного положения.

В Азербайджане празднуют Викторию, в Армении громят кабинеты дома правительства и митингуют, а у нас спорят о том, что это было для России – дипломатический триумф или обидное поражение и утрата геополитических позиций на Южном Кавказе? Путин опять всех переиграл или сдал союзника?

Разумеется, опять же, здесь ничего нового: оценки, положительные и отрицательные, расставляются в зависимости от политической ориентации оппонентов: путинцы «топят» за триумф, антипутинцы – за фиаско. Мол, впервые за двести лет Турция вернулась на Кавказ в качестве главного геополитического игрока, и виноват в этом не кто иной как лично президент, «давший слабину».

Показателен в этом смысле пост нашего псковского «яблочника» Льва Шлосберга, который тоже решил не оставаться в стороне и оперативно прокомментировал произошедшее в своем блоге на сайте «Эха Москвы». Всё там в духе «Шеф, все пропало, все пропало!». С текстом можно ознакомиться и еще раз убедиться, как наша оппозиция иногда умеет интерпретировать факты и подгонять их под заранее известные выводы.

Выглядит это нелепо. Ей богу, не стоит псковскому политическому деятелю высказываться по глобальным международным проблемам, неизбежно попадешь впросак. Президент и глава МИДа России в «яблочных» представлениях, конечно, те еще «демоны», но то, что в ноябре 2020 российская дипломатия фактически спасла Нагорный Карабах от полного разгрома, понимает любой диванный эксперт, более или менее следящий за ситуацией, и у которого при слове «Путин» автоматически не отключается мозг.

Впрочем, на этой неделе мозг, судя по всему, отключился чуть ли не у всей страны. Вот уже скоро неделя, как нация разделилась на два лагеря. На тех, кто «Я/МЫ Дзюба», и на тех, кто вообще не знает, кто такой Дзюба. Для последних поясняю: Артем Дзюба, капитан сборной России по футболу, герой Кубка мира 2018 года.

На выходных кто-то «слил» в интернет, прямо скажем, домашнее порно Дзюбы, которое он сам же и снял, когда остался в постели в одиночестве. Видимо, хотел передать такой вот «оригинальный» привет своей любимой девушке. Вроде ничего особенного, - с кем не бывает? - но главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших международных матчей, и - понеслось. Одна часть страны осудила, другая вступилась за футболиста.

Сам Дзюба, несмотря на то, что миллионер и по идее мог бы плевать на скандал, мол, поглядите, какой я красавчик, принялся зачем-то оправдываться, как нашкодивший школьник: да, мол, грешен. Поп-звезды устроили флэшмоб в поддержку незадачливого рукоблуда. Дошло до того, что интимному инциденту с Дзюбой посвятили целый эпизод два ведущих пропагандиста страны - супруги Попов и Скабеева в передаче «60 минут».

То есть рука Дзюбы приобрела какое-то фантастическое и чуть ли не государственное значение, прямо как «рука Бога» в исполнении Диего Марадоны. Напомню, был такой эпизод в истории футбола, когда в финальном матче Кубка мира по футболу 1986 года Марадона забил гол англичанам рукой, а на упрек болельщиков ответил: «Это была не моя рука, а рука Бога». Так вот, закругляя тему, поддержу тех, кто считает, что при всей ничтожности повода капитану футбольной сборной России все-таки нужно сказать спасибо.

Хотя бы за то, что его рука, пусть ненадолго, но отвлекла внимание народа от проклятого коронавируса, который лютует. Да, увы, ковидная тема продолжается, и нет ей конца. Новый «антирекорд» по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области. За минувшие сутки, 12 ноября, в регионе выявлено 152 случая COVID-19. Сутками ранее было выявлено 148 случаев.

Среди регионов России в абсолютных цифрах Псковщина занимает 50-е место по уровню заболеваемости коронавирусом, а в относительных - 21-е. Об этом в четверг 12 ноября сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора с медиками и дал общую оценку ситуации, цитирую: «Ситуация складывается непростая. Стабилизация заболеваемости пока не произошла», - заметил Александр Нестерук. В свою очередь губернатор Михаил Ведерников назвал эпидобстановку «напряженной».

Что отразилось даже на движении городских автобусов: некоторые рейсы в Пскове пришлось отменить в связи с тем, что большое число кондукторов сейчас находятся на больничном. Об этом сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса». Руководство транспортного предприятия просит псковичей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Между тем из-за эпидемии КОВИДа под ударом оказались новогодние корпоративные мероприятия в Псковской области, их, скорее всего, запретят, цитирую Александра Нестерука: «Запрет новогодних корпоративов - это практически стопроцентная история, потому что плохая эпидемиологическая ситуация складывается как в целом по Российской Федерации, так и в нашем регионе. Не думаю, что ситуация до Нового года улучшится настолько, что установленный сейчас запрет на проведение банкетов будет отменен».

Как говорится, «обрадовал, так обрадовал». При этом в Москве, которая в первую волну эпидемии служила для регионов своего рода образцом для подражания, с сегодняшнего дня ужесточается режим сразу на два месяца, до 15 января 2021 года. До середины января студенты ВУЗов и колледжей городского подчинения уходят на «удаленку».

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин запретил все развлекательные мероприятия. Это касается, в том числе массовых новогодних гуляний. Максимальная заполняемость театров и кино снижена до 25%. При этом новогодние корпоративы в Москве все-таки разрешат, но с соблюдением требования: не более 50 человек на мероприятии и только до 23 часов вечера. Об этом сообщил в четверг первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

У нас в защиту корпоративов выступил депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Алексей Севастьянов. Цитирую: «Корпоративные новогодние мероприятия для этого бизнеса очень важны. Это то, на чем можно заработать на несколько месяцев вперед, сделать какой-то задел». Депутат подчеркнул, что в общепите, по его мнению, противоэпидемические меры соблюдаются даже лучше, чем в супермаркетах, почтовых отделениях и в некоторых медицинских учреждениях, где нередки очереди.

«Мы помним летом, какое скопление людей из-за закрытых ресторанов мы получали на природе. Сейчас удержать людей дома гораздо проще, чем летом. Однако я уверен, что новогодние праздники люди все равно будут отмечать. Они могут превратиться в какие-то массовые квартирники или еще в какую-то закрытую историю, которая может быть куда опаснее», - предупредил Алексей Севастьянов, и его опасения понятны.

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Новость скорее курьезная, но на фоне коронавируса более-менее позитивная и даже где-то «радужная»: Псков вошел в список лучших городов для отдыха без женщин. Оказывается, существует и такой критерий оценки отдыха в туристической сфере. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Самым лучшим городом России для отдыха без женщин, по мнению мужчин, оказалась Москва. На втором месте предсказуемо - Санкт-Петербург, а на третьем — юго-восточный крымский город Судак. Псков - на пятом, после Осташково. Поистине – неожиданный результат.

О чем это, собственно, говорит? Тут возможен самый различный набор версий, в том числе и скабрезный. Не исключено, конечно, что подобные рейтинги изобретаются скучающими маркетологами: «А чего бы нам еще эдакого придумать?». Однако то обстоятельство, что Псков в очередной раз «засветился» в новостном потоке, все-таки подтверждает, что не зря в последние годы город на Великой постоянно фигурирует в различных рейтингах наиболее популярных маршрутов для внутреннего туризма. Не только на праздники, но и в выходные.

При этом что такое отдых «без женщин», каждый понимает в меру своей «испорченности», кто-то имеет в виду «алко-туризм», кто-то смотрит на явление несколько шире: как секс-туризм и гей-туризм. В любом случае отказывать этим категориям граждан в отдыхе глупо, и пятое место Пскова свидетельствует, что Псков, несмотря на обилие православных святынь, явно имеет еще и репутацию открытого, толерантного места, где и Артем Дзюба не заскучал бы.

И я завершаю. Событием, которого ждали, и на которое надеялись, и которое обычно описывается известным мемом: «Свершилось!». Актриса Псковского драматического театра Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за работу над образом Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор». Всего спектакль номинировался на «Золотую маску» в пяти номинациях, что само по себе большой успех: и вот - «Золотая маска» Дарье Чураевой!

Для людей, далеких от театра, поясню, что «Золотая маска» - это как бы наш отечественный театральный «Оскар». Как и в «Оскаре», на «Маске» случайностей не бывает. Премия – это целое экспертное предприятие с бюджетом в сотни миллионов рублей. Например, по данным журнала «Форбс» в 2018-м году «Золотая маска», а это фестивали, гастроли, информационное сопровождение, PR, реклама и так далее, потратила 250 миллионов рублей.

На «Золотую маску» претендуют сотни российских театров, а у Псковского за последние три года уже в общей сложности одиннадцать номинаций. То есть это, конечно, успех не только Дарьи Чураевой, а всего театра, всей труппы, той репертуарной и художественной политики, которой следует театр в последнее время. Так это событие и нужно оценивать. Количество номинаций рано или поздно перешло в качество – в самую престижную награду профессионального театрального сообщества. Мне остается только присоединиться к поздравлениям.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий