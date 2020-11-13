Экспертный совет по анализу этноконфессиональной ситуации создают в Псковской области

При администрации Псковской области создается Экспертный совет по анализу и оценке этноконфессиональной ситуации на территории региона.
Соответствующее постановление издал губернатор Михаил Ведерников, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экспертный совет будет постоянно действующим совещательным органом. Его состав утвердит своим распоряжением глава региона.
Одна из основных целей — предупреждать и пресекать конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета возложено на управление внутренней политики администрации Псковской области.