Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
Семейная связь
Назад в прошлое
Новогодний Корпоратив
Новая модель сапог Nordman
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чего ждать на федеральных дорогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 13.11.2020 07:1022 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 13.11.2020 20:100 В Псковском районе стартовало голосование по проектам молодежного конкурса «Есть идея!» 13.11.2020 20:060 В России предложили снижать пенсионный возраст для многодетных отцов 13.11.2020 19:490 Экспертный совет по анализу этноконфессиональной ситуации создают в Псковской области 13.11.2020 19:210 В России предложили поддержать спорт созданием единого регулятора азартных игр 13.11.2020 19:132 «Акценты» Донецкого: Рука Дзюбы, корпоративы под ударом и Псков «без женщин»
 
 
 
Самое популярное 11.11.2020 12:434 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 13.11.2020 07:1022 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 10.11.2020 19:535 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 11.11.2020 00:0410 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экспертный совет по анализу этноконфессиональной ситуации создают в Псковской области

13.11.2020 19:49|ПсковКомментариев: 0

При администрации Псковской области создается Экспертный совет по анализу и оценке этноконфессиональной ситуации на территории региона.

Соответствующее постановление издал губернатор Михаил Ведерников, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экспертный совет будет постоянно действующим совещательным органом. Его состав утвердит своим распоряжением глава региона.

Одна из основных целей — предупреждать и пресекать конфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета возложено на управление внутренней политики администрации Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 488 человек
13.11.2020, 20:100 В Псковском районе стартовало голосование по проектам молодежного конкурса «Есть идея!» 13.11.2020, 20:060 В России предложили снижать пенсионный возраст для многодетных отцов 13.11.2020, 19:490 Экспертный совет по анализу этноконфессиональной ситуации создают в Псковской области 13.11.2020, 19:280 Губернатор провел совещание по вопросу строительства ФОКОТа в Печорском районе
13.11.2020, 19:210 В России предложили поддержать спорт созданием единого регулятора азартных игр 13.11.2020, 19:132 «Акценты» Донецкого: Рука Дзюбы, корпоративы под ударом и Псков «без женщин» 13.11.2020, 18:550 «Лада» и «Сузуки» столкнулись в Пскове в районе мебельного магазина 13.11.2020, 18:333 В России увеличат число военных, имеющих право на получение жилья вне очереди
13.11.2020, 18:200 В Пскове прошла студенческая интеллектуальная игра «РосКвиз» 13.11.2020, 18:104 Визуально узковато - руководитель ГИБДД Пскова о новом кольце на Инженерной 13.11.2020, 18:060 Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей 13.11.2020, 18:051 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки
13.11.2020, 18:010 Российские регионы хотят наделить правом переноса начала учебного года на 1 октября 13.11.2020, 17:473 Интерактив: В деревне Соино без объявления войны выключили свет 13.11.2020, 17:462 В Пскове за избиение палкой коллеги по работе будут судить жителя Ленобласти 13.11.2020, 17:450 Забытые имена
13.11.2020, 17:410 В Пскове продолжается ремонт улицы Герцена. ФОТО 13.11.2020, 17:380 Псковичей приглашают поучаствовать в голосовании по модернизации здравоохранения 13.11.2020, 17:332 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции 13.11.2020, 17:270 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в обувном магазине
13.11.2020, 17:2214 Григорий Турчин: Критиковать Елену Полонскую - это критиковать Ивана Цецерского в квадрате 13.11.2020, 17:190 Расселение аварийного жилья решили ускорить поправками в Градостроительный кодекс 13.11.2020, 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату 13.11.2020, 17:081 Цены на коньяк и шампанское вырастут в России
13.11.2020, 17:010 Реконструкцию очистных сооружений проведут в Порховском районе 13.11.2020, 17:015 Дмитрий Пермяков: Должность главы города Пскова - это просто красивое название 13.11.2020, 16:540 Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры 13.11.2020, 16:470 До 1 декабря псковичи должны оплатить налоги за 2019 год
13.11.2020, 16:431 Рыбака с электроудочкой поймала полиция в Стругокрасненском районе 13.11.2020, 16:403 Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете 13.11.2020, 16:361 Псковские курсанты помогают отслеживать поведение подростков в соцсетях 13.11.2020, 16:291 Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции
13.11.2020, 16:250 Идрицкие студенты-ветеринары будут тренироваться на макете собаки 13.11.2020, 16:101 Дмитрий Месхиев надеется на открытие гостиницы напротив театра 13.11.2020, 16:100 Новая льгота по транспортному налогу может появиться в Псковской области 13.11.2020, 16:0511 Олег Брячак: Елена Полонская - один из самых бесполезных чиновников для нашего города
13.11.2020, 16:034 Исполнилось 77 лет со дня взрыва в порховском кинотеатре 13.11.2020, 15:480 Служебное расследование проведет псковская гостиница из-за жалоб на курящих сотрудников 13.11.2020, 15:390 Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар» 13.11.2020, 15:390 Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей
13.11.2020, 15:341 В Пскове бывшего полицейского будут судить за избиение женщины 13.11.2020, 15:290 Фотофакт: Монтаж секций нового светофора на Октябрьском проспекте 13.11.2020, 15:260 Концерт к 60-летию Псковского музыкального училища можно посмотреть онлайн 13.11.2020, 15:261 С Талабских островов вывезли более 30 кубометров отходов
13.11.2020, 15:166 Депутат Сергей Федоров: В Псковской гордуме «хромает» подготовка комитетов 13.11.2020, 15:135 Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет 13.11.2020, 14:590 20 иностранцев задержали псковские пограничники 13.11.2020, 14:5811 Денис Иванов не видит разницы между Иваном Цецерским и Еленой Полонской
13.11.2020, 14:550 СберЛогистика отправляет посылки онлайн по всей стране 13.11.2020, 14:510 «Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО 13.11.2020, 14:470 Школьный абонемент на декабрь от «Псковпассажиравтотранса» обойдется в 300 рублей 13.11.2020, 14:431 Псковичам предлагают купить новую LADA до 18 ноября по старой цене
13.11.2020, 14:310 Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой 13.11.2020, 14:220 Бригаду медиков из Пскова отправят на борьбу с коронавирусом в Великие Луки 13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов 13.11.2020, 14:057 В псковской клинике стали изучать бессимптомных ковид-пациентов
13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове 13.11.2020, 13:501 В Пскове названы победители молодежного конкурса «Чернильница» 13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей 13.11.2020, 13:383 Главный псковский чеченец прокомментировал фетву о запрете браков мусульман с немусульманками 
13.11.2020, 13:325 Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских лабораториях 13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте 13.11.2020, 13:210 Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре 13.11.2020, 13:171 Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян
13.11.2020, 13:107 За высказывание о коммерческих лабораториях Нестерук получит предостережение от УФАС 13.11.2020, 13:071 Новый главврач онкодиспансера: Груз ответственности увеличился в три раза 13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым 13.11.2020, 13:010 Велосипед и ковер похитил мужчина из дома в великолукской деревне
13.11.2020, 12:480 Псковские учителя смогут принять участие в марафоне «Апгрейд. Педагог как бренд» 13.11.2020, 12:450 Мошенники оформили на псковичку кредит на миллион рублей 13.11.2020, 12:410 Чуть более 2 км дороги отремонтируют за 31 млн рублей в Печорском районе 13.11.2020, 12:290 Псковский депутат рассказал, зачем нужны поправки в Лесной кодекс
13.11.2020, 12:250 Правоохранители будут расследовать атаку хакеров на сайт Псковских теплосетей 13.11.2020, 12:160 Минпромторг и МВД поддержали законодательные инициативы по борьбе с нелегальным табаком 13.11.2020, 12:144 Из Великолукского отделения инфекционной больницы выписаны 130 пациентов 13.11.2020, 12:070 Псковичи могут принять участие в Международном волонтерском онлайн-лагере
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.