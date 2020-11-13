Общество

В Псковском районе стартовало голосование по проектам молодежного конкурса «Есть идея!»

Началось голосование по проектам молодежного конкурса Псковского района «Есть идея!». Как сообщается в инстаграм-аккаунте муниципалитета, прием заявок был объявлен 12 октября. К началу открытого голосования организаторами было принято 13 оригинальных проектов.

«Тематика конкурсных работ очень разноплановая, и это очень радует оргкомитет конкурса. Открытое голосование по проектам организовано на официальной страничке администрации Псковского района в социальной сети ВКонтакте [https://vk.com/pskovrajon](https://vk.com/pskovrajon).

Голосование пройдет до конца дня 20 ноября. Проекты разделены на две равнозначные группы. Приглашаем всех ознакомиться с предлагаемыми идеями и проголосовать за понравившийся вам проект», - сообщили в администрации района.