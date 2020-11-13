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Общество

Волонтеры доставляют лекарства жителям Псковской области

13.11.2020 21:30|ПсковКомментариев: 0

Псковский региональный волонтерский центр «Единой России» продолжает помогать пожилым людям и маломобильным гражданам в связи с пандемией коронавируса. Ежедневно на горячую линию волонтерского центра – 88004440713 поступают не менее пяти заявок из разных муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. Больше всего заявок связано с доставкой лекарств. Волонтеры оперативно реагируют на поступившие обращения и выезжают для оказания помощи гражданам. Так, добровольцы привезли маломобильному псковичу Юрию Лучко медикаменты на дом, которые ему необходимы каждый день – тест-полоски для глюкометра.

Также волонтеры доставили на дом лекарства псковичке, которая болеет коронавирусом и сидит дома на карантине. Волонтеры сходили в поликлинику, выписали рецепт и в аптечном пункте получили необходимые медикаменты. А затем осуществили бесконтактную доставку медицинских препаратов.

Кроме того, добровольцы оперативно доставили лекарства пожилой жительнице Усвят, которая обратилась на горячую линию волонтерского центра партии.

Мобильные бригады волонтеров во время работы соблюдают все необходимые санитарные требования: пользуются средствами индивидуальной защиты, регулярно проводят дезинфекцию рук и измерение температуры.

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы  Александр Козловский рассказал, что волонтерский центр «Единой России» с весны этого года проводит огромную работу по оказанию помощи гражданам.

«Сейчас волонтерский центр включает в себя большое количество неравнодушных людей, готовых быть полезными гражданам, которые находится в уязвимом положении. Депутаты всех уровней партии «Единая Россия» Псковской области присоединились к добровольческому движению и работают в тесном взаимодействии со всеми волонтерскими организациями региона».

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак говорил о том, что задача волонтерских центров «Единой России» объединить «сотни различных общественных организаций и неравнодушных граждан, главная цель которых – помощь людям».

Источник: Псковская Лента Новостей
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