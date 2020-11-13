Общество

В России снизили цену на препараты для лечения коронавируса в четыре раза

В России цена на препараты для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» была снижена в четыре раза, поскольку они вошли в перечень жизненно важных лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены. Дополнительно сегодня государством направлены средства на амбулаторно-поликлинический этап. Необходимо фармацевтическим работникам следить, своевременно заказывать. И производители должны следить за спросом и не отставать», — сказал министр.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Михаил Мурашко оценил эффективность российских вакцин от COVID-19. По словам главы ведомства, эффективность российских препаратов составляет более 90 процентов, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа.