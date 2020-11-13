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Общество

Новая соляная комната появилась в Пушкиногорской санаторной школе-интернате

13.11.2020 23:12|ПсковКомментариев: 0

Давний партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда, президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер и компания Daiichi-Sankyo реализовала проект на сумму 8 000 евро в пользу учеников Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Теперь у воспитанников этого учреждения появилась новая оборудованная соляная комната, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Российского детского фонда. 

«В учреждении проживают и обучаются дети с заболеваниями дыхательных путей. Педагоги и медики школы-интерната уделяют особое внимание профилактике простудных заболеваний. Старая соляная комната была не пригодна к посещению, об этом в школе рассказали г-же Паскаль в марте, когда она приезжала в интернат. После этого, г-же Паскаль удалось привлечь благотворителей, компанию Daiichi-Sankyo, которые выделили средства для капитального ремонта и оборудования соляной комнаты. 

Теперь, посещая новую, обустроенную соляную комнату, ребята повышают свой иммунитет, борются с хроническими заболеваниями, а красивый интерьер позволяет ребятам расслабиться и поднимает настроение», - отметили в фонде.

«Благотворители предоставили возможность не просто оборудовать «Соляную пещеру» необходимым оборудованием, но и создать неповторимое оформление, освещение и музыкальное сопровождение сеансов галотерапии, позволяющее создать благотворные условия для релаксации, расслабления. Игрушки для развития мелкой моторики, головоломки помогают младшим детям не заскучать во время сеанса. Огромное спасибо благотворителям за созданные условия для развития детей и укрепления их здоровья» - поблагодарила и.о. директора ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат» Елена Кипнес.

Важность и необходимость соляной комнаты для воспитанников учреждения отметила и  медицинская сестра учреждения: «Суть лечебной процедуры в соляной пещере заключается в дыхании пациента воздухом, насыщенным ионизированными микроэлементами. В результате стимуляции метаболизма выведение токсинов из организма происходит значительно быстрее. Заметное улучшение самочувствия наступает уже после второго или третьего сеанса».

Детский фонд выразил благодарность Паскаль Вайер и компании Daiichi-Sankyo за весомый вклад в здоровое будущее воспитанников интернатного учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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