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Общество

В Псковской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады «Софиум»

14.11.2020 09:35|ПсковКомментариев: 0

Региональный этап Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона, в олимпиаде могут принять участие ученики старших классов.

Олимпиада продлится до 10 марта 2021 года и включает два этапа. Первый этап - региональный (отборочный) - состоится в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации. Испытания включают в себя пять заданий и написание эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

В Псковской области региональный этап проходит с 13 ноября по 9 декабря 2020 года совместно с комитетом по образованию Псковской области.

Второй и заключительный этап состоится в ЦИК России.

Участниками «Софиума» могут стать учащиеся 10-х и 11-х классов - победители или призеры викторин, конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «право» и «обществознание».

В регионе выполнение заданий участниками первого этапа состоится в дистанционной форме 1 декабря. Подать заявку можно через электронную регистрацию на сайте ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»: genius.pskovedu.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области в подразделе: «Всероссийская олимпиада «Софиум».

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #Олимпиада #избиратель
Источник: Псковская Лента Новостей
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