Общество

В Псковской области за сутки выявлено 150 случаев заражения коронавирусом

В Псковской области за минувшие сутки выявлено 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирус подтвердили уже 9705 раз, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

«За счет коммерческих лабораторий удалось увеличить глубину исследования – из них определили +29 ковидбольных. Без участия частных клиник результат за сутки равен 121», - уточнил он.

Глава региона также сообщил, что за сутки зафиксированы две смерти от COVID19 и выразил искренние соболезнования родным и близким умерших.

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«Соотношение проведенных исследований с выявленными больными сохраняется. Цифры высокие, нагрузка на систему здравоохранения соответствующая. Впереди выходные – проведите их, по возможности, дома», - призвал Михаил Ведерников.

Добавим, что согласно представленным губернатором данным, всего в Псковской области выздоровели с начала пандемии 4995 инфицированных пациентов (за сутки - 40). В регионе провели 142951 тестов на коронавирус (за сутки - 1114).