Общество

Количество выявленных больных коронавирусом в Пскове превысило 3500

Лидерами по приросту заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области традиционно стали Псков (+48) и Великие Луки (+34). Такие данные содержатся в опубликованной губернатором Псковской области статистике в соцсети Instagram.

Два крупных города области остаются и лидерами по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии: 3520 у Пскова и 2018 – у Великих Лук.

Большое количество зараженных COVID-19 зафиксировано за сутки также в Пушкиногорском районе (+19).

Следом по числу выявленных случаев идут Невельский (+11), Порховский (+9), Псковский (+7), Островский (+6) и Великолукский районы (+5).

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Ни одного нового случая заражения коронавирусом не отмечено в 10 муниципалитетах: Новосокольническом, Печорском, Дновском, Гдовском, Бежаницком, Дедовичском, Куньинском, Себежском, Стругокрасенском и Новоржевском районах.