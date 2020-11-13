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Умер псковский архитектор-реставратор Борис Постников

На 76-м году жизни умер псковский искусствовед, архитектор-реставратор, член Союза Архитекторов России Борис Постников. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от близкого окружения архитектора.



На фото (автор Рудольф Кучеров, РИА Новости) Борис Постников в 1981 году

Борис Андреевич Постников - автор нескольких научных статей по специальности «История и археология». Принимал участие в важных проектах по реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, он продолжал работу известного псковского реставратора Юрия Спегальского по реставрации двора Подзноева в Пскове.

Сын Бориса Постникова - Арсений – пошел по стопам отца: он стали одним из крупнейших историков с глубоким знанием архитектуры Пскова.