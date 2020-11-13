Общество

Боевые вертолеты участвовали в тренировках по наведению в Псковской области

В Ленинградской и Псковской областях дежурные смены пунктов наведения авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали учебные задачи по наведению вертолетов на условные наземные и воздушные цели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЗВО.

По целеуказаниям с командных пунктов радиотехнических войск, пунктов наведения авиации, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 бригады армейской авиации были наведены по контрольным целям-нарушителям, в качестве которых выступили многоцелевые Ми-8.

Кроме того, авиационные наводчики выполнили нормативы по наведению армейской авиации для нанесения ударов по скрытым наземным целям.

В тренировке было задействовано свыше 15 единиц авиационной и специальной техники.