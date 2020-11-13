Общество

Псковский госархив поделился способами лечения горла 100-летней выдержки

Государственный архив Псковской области опубликовал в своем Instagram-аккаунте старинное объявление, датированное 1920-м годом, в котором некий доктор А. Голощоков заявил о приеме пациентов «по болезням уха, горла и носа». В качестве методов лечения больного горла он предлагал лечение электричеством.

«Гальванизация, фародизация и электромассаж», - предлагал доктор свои услуги.

«Искать доктора следовало в доме №31 по улице Карла Либкнехта - такое название она получила в 1923 году. Сейчас это улица Воеводы Шуйского», - отметили сотрудники госархива, комментируя содержание газетной заметки.