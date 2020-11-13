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Псковский филиал Академии ФСИН провел межвузовскую научно-практическую конференцию

Псковский филиал Академии ФСИН России провел III межвузовскую научно-практическую конференцию «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия». Мероприятие прошло в дистанционном формате с использованием программы «Zoom», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Представители центров ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, силовых ведомств, образовательных организаций России, Белоруссии и Казахстана представили на конференцию более 60 научных работ.

Работали две секции – «Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов» и «История развития правоохранительных органов России и вопросы взаимодействия в их деятельности», на которых обсуждались актуальные проблемы взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих охрану правопорядка на современном этапе развития.

«Ежегодно растет не только количество участников конференции, но и расширяется их география. 2020 год – не исключение, с той лишь разницей, что из-за сложной эпидемиологической ситуации докладчики не смогли приехать в Псковский филиал академии, но в научном мероприятии приняли заочное участие, прислав интересные содержательные работы, раскрывающие тему конференции», – отметил врио начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.

По итогам научного мероприятия, организованного кафедрой государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, будет издан сборник с выступлениями участников конференции «Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия».