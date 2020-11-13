Общество

Провести выходные дома в кругу близких призвал глава Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский призвал горожан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Постарайтесь выходные провести дома в кругу близких!» - призвал земляков градоначальник.

Напомним, что за минувшие сутки в Великих Луках выявлено 34 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в городе зафиксировано уже 2018 инфицированных коронавирусом.