Общество

Борис Елкин назвал причины отмены поезда Псков - Скангали

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин объяснил, почему с 1 декабря отменяется поезд Псков - Скангали. Видеообращение с руководителем комитета опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.

Чиновник напомнил, что маршрут запустили в феврале по многочисленным просьбам жителей Острова и Пыталово.

«К сожалению, этот маршрут не зарекомендовал себя с лучшей стороны в части пассажировместимости и пассажиропотока. Не более двух человек ездило ежедневно на данном маршруте. Расписание поезда было не совсем удобно для граждан и связано с поздним прибытием и ранним отправлением», - отметил он.

Он пояснил, что расписание напрямую зависело от компании РЖД, и администрация Псковской области неоднократно обращалось в компанию с просьбой его изменить, но получала отказы.

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«Поэтому с 1 декабря мы вынуждены отменить данное сообщение», - пояснил руководитель дорожного комитета.