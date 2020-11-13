Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства ФОКОТа в Печорах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 14 ноября, совершил рабочую поездку в Печоры, чтобы лично проконтролировать ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Накануне наиболее острые вопросы, связанные с реализацией проекта, uлава региона обсудил на рабочем совещании вместе с представителями подрядной организации и специалистами профильных ведомств. Тогда была озвучена сложность в поставках щебня, который необходим для устройства основания ФОКОТа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Уже сегодня на объект завезено четыре машины необходимого стройматериала, сообщил представитель подрядной организации. Столько же щебня поступит на площадку завтра. С понедельника поставка дробленого камня будет налажена в рабочем порядке по договору с субподрядной организацией. Кроме того, на следующей неделе на объекте будут введены дополнительные бригады рабочих и спецтехника.

На данный момент на объекте проведен полный комплекс инженерных работ: дренаж, монтаж силового кабеля и слаботочной системы для устройства видеонаблюдения. Возведены бетонные основания для установки трибун и блок-контейнеров. В ежедневном режиме ведется подготовка основания спортивной площадки. По словам подрядчика, этот этап строительства будет завершен в течение недели.

В рамках рабочего выезда обсуждалось и то, что согласно первоначальному проекту существуют риски размывки грунта откосов со стороны прямой беговой дорожки. В ходе обсуждения подрядчик предложил новое проектное решение. Планируется расширить откосы, сделать их песчаными и укрепить георешеткой.

Глава Печорского района Сергей Тарасик, также присутствующий на объекте добавил, что рядом с ФОКОТом планируется строительство дороги. Таким образом, к спортплошадке будет организовано несколько подъездов.

По итогам визита губернатор поручил руководителю муниципалитета постоянно контролировать качество исполнения работ, а также следить за темпами реализации проекта. Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с подрядчиком. Последнему глава региона поручил сообщать о возникающих проблемах заблаговременно. «Совместными усилиями мы должны сдать этот объект в срок, чтобы как можно быстрее люди смогли пользоваться спортивной площадкой», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, возведение ФОКОТа в Печорах осуществляется по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Аналогичный проект реализуется в поселке Сосновый Бор Себежского района. На закупку спортивно-технологического оборудования для спортплощадок в обоих муниципалитетах выделено 50 млн рублей.