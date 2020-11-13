Общество

В Псковской области снова побит антирекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области - за минувшие сутки, 14 ноября, в регионе выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Глава Минздрава Михаил Муршако назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной̆, но наиболее проблемные регионы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. В Псковской области по результатам сегодняшних тестов добавилось +33 от частных клиник и +127 от лабораторий государственной̆ системы здравоохранения», - написал глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что в активных очагах в регионе ситуация по-прежнему спокойна - новых случаев не выявлено.

Добавим, что согласно приведенной губернатором статистике за минувшие сутки в Псковской области проведено 986 тестов (за весь период - 143937), выздоровело 59 человек, за весь период пандемии — 5054.

Количество летальных случаев за сутки не изменилось - 72.

За весь период пандемии в псковском регионе подтверждено 9865 случаев COVID-19.