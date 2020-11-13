Общество

В Пскове за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области снова показали два крупнейших города региона: Псков (+61) и Великие Луки (+43). Такие данные содержатся в опубликованной губернатором Псковской области статистике в соцсети Instagram.

Оба муниципалитета остаются и лидерами по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии: 3581 у Пскова и 2061 – у Великих Лук.

Сравнительно большое количество зараженных COVID-19 зафиксировано за сутки также в Псковском районе (+9).

Следом по числу выявленных случаев идут Пушкиногорский (+6), Печорский (+5), Опочецкий (+5) и Великолукский районы (+5).

Ни одного нового случая заражения коронавирусом не отмечено в семи муниципалитетах: Новосокольническом, Плюсском, Гдовском, Красногородском, Локнянском, Усвятском и Пустошкинском районах.