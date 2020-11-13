Общество

До конца голосования за название сквера на Четырех углах в Пскове осталось три дня

В конце лета после благоустройства в рамках программы приграничного сотрудничества России и Латвии состоялось открытие сквера на Четырех углах в Пскове. На сайте мойрегион60.рф идет голосование, где жители области могут выбрать, каким должно быть название обновленного сквера. До конца голосования осталось 3 дня. Об этом в своем Instagram-аккаунте напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото здесь и далее - с Instagram-страницы Михаила Ведерникова

Он подчеркнул, что все предложения и замечания будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии.

«Сквер обновили в установленные сроки благодаря четко выстроенной работе администрации города Пскова с подрядчиком. Получилось действительно интересное и спокойное место, где жители могут отдыхать и заниматься творчеством», - заявил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что с установкой стилизованной скамейки музыканта, полки букиниста и мольберта, сквер стал притягивать музыкантов, поэтов и художников. Из-за этого место получило народное название «Сквер искусств», несмотря на то, что официальное - имени 60-летия Великого Октября.

Добавим, что на данным момент в голосовании на сайте мойрегион60.рф лидирует название «Сквер искусств», набравшее 61% голосов. Всего в голосовании приняли участие 1193 человека.