В Псковской области автоматизируют процесс получения результатов тестов на COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram-аккаунте, рассказал, как регион будет решать наболевший вопрос с задержками в исследованиях на коронавирус.
«Динамика распространения заболевания коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему держится на достаточно высоком уровне, что, конечно создает значительную нагрузку на систему здравоохранения. Наиболее сложная ситуация сформировалась в части проведения лабораторных исследований. Задержки по тестам тянут за собой огромный клубок проблем в системе здравоохранения, поэтому на протяжении всей прошедшей недели это было одним из ключевых направлений нашей работы», - поделился глава региона.
По его словам, прежде всего, в регионе стали активнее использовать ресурс коммерческих лабораторий. Все последние дни их результаты добавляются к общим показателям Псковской области по COVID-19, и это уже нашло свое отражение в статистике.
Еще одно решение проблемы – в течение двух-трех недель будет закуплено дополнительное оборудование для усиления лабораторий. Это, в том числе, снизит нагрузку на специалистов и позволит задействовать их на других участках работы.
«Организация тестирования для нас является приоритетным направлением. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы существующие сложности были решены в максимально короткие сроки», - заверил глава региона.
«Если говорить в целом о распространении заболевания в Псковской области, то оно держится на среднему уровне по СЗФО и чуть выше среднероссийского. Что особенно важно, госпитальная летальность у нас при этом почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. Текущие показатели полностью укладываются в прогнозы. И во многом это стало возможным благодаря ежедневному и самоотверженному труду наших медиков», - заключил Михаил Ведерников.