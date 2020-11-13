Общество

В Псковской области автоматизируют процесс получения результатов тестов на COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram-аккаунте, рассказал, как регион будет решать наболевший вопрос с задержками в исследованиях на коронавирус.

«Динамика распространения заболевания коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему держится на достаточно высоком уровне, что, конечно создает значительную нагрузку на систему здравоохранения. Наиболее сложная ситуация сформировалась в части проведения лабораторных исследований. Задержки по тестам тянут за собой огромный клубок проблем в системе здравоохранения, поэтому на протяжении всей прошедшей недели это было одним из ключевых направлений нашей работы», - поделился глава региона.

По его словам, прежде всего, в регионе стали активнее использовать ресурс коммерческих лабораторий. Все последние дни их результаты добавляются к общим показателям Псковской области по COVID-19, и это уже нашло свое отражение в статистике.

Еще одно решение проблемы – в течение двух-трех недель будет закуплено дополнительное оборудование для усиления лабораторий. Это, в том числе, снизит нагрузку на специалистов и позволит задействовать их на других участках работы.

«В дополнение планируем ввести компьютерный учет всех исследований. После введения этой системы оповещение всех пациентов о результатах будет происходить автоматически, а значит без задержек. При этом лаборатории будут работать более интенсивно, поскольку в прошлом месяце в ключевой организации обработкой исследований фактически занимались два человека. Из-за крайне высокой нагрузки, отсутствия отпусков, выходных три сотрудника Центра СПИД ушли на больничный в связи с гипертоническим кризом. Сегодня они уже вернулись к своей работе», - поделился Михаил Ведерников.

«Организация тестирования для нас является приоритетным направлением. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы существующие сложности были решены в максимально короткие сроки», - заверил глава региона.

«Если говорить в целом о распространении заболевания в Псковской области, то оно держится на среднему уровне по СЗФО и чуть выше среднероссийского. Что особенно важно, госпитальная летальность у нас при этом почти в два раза ниже, чем в среднем по стране. Текущие показатели полностью укладываются в прогнозы. И во многом это стало возможным благодаря ежедневному и самоотверженному труду наших медиков», - заключил Михаил Ведерников.