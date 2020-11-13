Общество

Краеведческая научно-практическая конференция в Великих Луках пройдет в заочной форме

Научно-практическая конференция «Подвижники краеведения и их вклад в изучение родного края» состоится 19 ноября в заочной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете мероприятия.

Конференция будет посвящена памятным датам великолукского краеведения и включит в себя пленарное заседание и работу двух секций: «Персоналии краеведов и их вклад в изучение родного края» и «Краеведческие объединения и их роль в изучении родного края».

Также в рамках мероприятия будет организована выставка архивных документов.

Для участия в заочной научно-практической краеведческой конференции «Подвижники краеведения и их вклад в изучение родного края» участникам необходимо в срок до 18 ноября направить на электронный адрес lukilib@mail.ru отдельными файлами текст выступления (статью) и иллюстративный материал (не более 6 иллюстраций).

Материалы конференции также будут размещены на сайте библиотеки в разделе «Краеведение».