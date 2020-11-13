Общество

Названа особенность новой вакцины от коронавируса

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров рассказал о ключевой особенности новой вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в институте.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — заявил профессор.

Он отметил, что такой подход к препарату позволит дать организму наиболее полную защиту от инфекции, пишет «Газета.ру».

По словам ученого, вакцина от института Чумакова ориентировочно будет готова в феврале 2021 года.