Общество

Врач рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин заявил, что доктора зачастую ставят ложный вывод о наличии опухоли в организме из-за резкого повышения показателей онкомаркера. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал, как узнать свой диагноз наверняка.

«Иногда патоморфолог пишет — "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона сейчас говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что точно говорить о наличии опухоли можно лишь после обследования у двух врачей.

Кроме того, доктор предостерег граждан как от самостоятельных поисков симптомов рака, так и от затягивания диагностики после первых подозрений, пишет «Газета.ру».

Так, Мяснянкин заверил, что выявить наличие опухоли может только профессиональный врач после правильно назначенных обследований.