Общество

Псковичам разъяснили, когда не нужно проводить компьютерную томографию при коронавирусе

Псковичам рассказали, когда необходимо проводить компьютерное исследование грудной клетки. Разъяснения дал заведующий приемным отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Артем Абдуллаев в инстаграм-аккаунте медучреждения.

«Компьютерная диагностика - процедура не для массового скрининга. В период эпидемии COVID-19 мы столкнулись с необоснованными направлениями на компьютерное исследование органов грудной клетки. Температура менее 38°C, кашель, слабость и боль в горле не являются показаниями к проведению КТ даже при положительных мазках на коронавирус. Обнаруженные 5-10% повреждения легких на тактику лечения никак не повлияют. А больше половины обращений имеет именно эту клиническую картину, что требует обычной симптоматической терапии на амбулаторном этапе», - разъяснил медик.



Эксперт добавил, что задуматься о проведении КТ следует при температуре более 38°C, частоте дыхания более 22 в минуту, одышке при физической нагрузке, сатурации (насыщение крови кислородом) менее 95%.

«Массовое обследование не проводится по вашему личному желанию, а только по строгим медицинским показаниям, к ним не относятся наличие положительного мазка на коронавирус и легкая симптоматика. Это может привести к диагностическим ошибкам, что скажется на здоровье пациентов. Также хочется отметить массовый поход пациентов своим ходом на территорию инфекционной больницы - настоящая халатность по отношению к себе! Учитывая эпидемиологическую ситуацию нужно понимать, как только вы переступили порог приемного отделения COVID-центра вы уже можете стать контактными», - предостерег псковичей Артем Абдуллаев.

По его словам, госпитализация должна осуществляться исключительно по скорой медицинской помощи или по направлению врача поликлиники с установленными критериями госпитализации.