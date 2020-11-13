Общество

Опеке хотят запретить без суда забирать детей из семьи

Забрать ребенка из семьи можно будет только при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства. Законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Законопроект, авторами которого выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, предлагает установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда. Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой главой — об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, пишет «Парламентская газета».

Проект предусматривает, чтобы такие дела рассматривались по заявлению органа опеки и попечительства или органа внутренних дел судом по месту фактического пребывания ребёнка. В закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства, органа внутренних дел и прокурора смогут участвовать также родители или иные лица, на попечении которых находится ребёнок. В заседании смогут участвовать и сам дети, если это возможно и необходимо, и прочие заинтересованные лица, например, родственники детей.

Рассмотрение вопроса об изъятии ребёнка предлагается сделать ускоренным. Заявление органа опеки или органа внутренних дел об отобрании суд должен будет, согласно проекту, рассмотреть в течение 24 часов с момента поступления заявления. При этом внесудебный порядок отобрания ребенка предлагается сохранить только в исключительных случаях — если есть риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Эту норму предлагается внести в Семейный кодекс.

Поправками в закон «О полиции» определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Таким образом, законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье, отмечают авторы документа.

«Цель поправок — максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей, — ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В конце сентября законопроект поддержало правительство РФ при условии его доработки с учетом высказанных замечаний. Инициативу также поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству и комитет по вопросам семьи, женщин и детей.