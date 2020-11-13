Общество

Названа предположительная дата пика заболеваемости коронавирусом в России

При соблюдении введенных ограничений в регионах, пик заболеваемости по COVID-19 может быть зафиксирован в начале зимы, перед или во время новогодних праздников. После пика страна должна будет выйти на плато, пишет «Московский комсомолец».

Профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский добавил, что ожидает спад заболеваемости в России не раньше чем через полгода. По его словам, скорее всего это произойдет ближе к лету 2021 года.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что даты пика и спада заболеваемости коронавирусом в регионах могут не совпадать. Дело в том, что прирост заболеваний начался в субъектах не одновременно. Кроме того, на ситуацию с коронавирусом влияют и другие факторы — к примеру, климатический и социальный. Важно учитывать и то, как россияне будут соблюдать меры безопасности и профилактики.

Говоря о введенных в стране дополнительных мерах против распространения коронавируса, специалисты заявили, что оценить их можно будет не раньше, чем через две недели.