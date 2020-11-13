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Прощание с псковским архитектором Борисом Постниковым пройдет в Любятовской церкви

Прощание с псковским искусствоведом, архитектором-реставратором, членом Союза Архитекторов России Борисом Постниковым состоится завтра, 16 ноября в полдень в Любятовской церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от близкого окружения архитектора.

Известный архитектор-реставратор умер на 76-м году жизни.

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Борис Андреевич Постников - автор нескольких научных статей по специальности «История и археология». Принимал участие в важных проектах по реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, он продолжал работу известного псковского реставратора Юрия Спегальского по реставрации двора Подзноева в Пскове.