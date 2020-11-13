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Общество

Мантуров заявил о максимальном наращивании производства лекарств в РФ

15.11.2020 15:48|ПсковКомментариев: 1

Производители лекарственных препаратов в России максимально нарастили мощности, ситуация с наличием медикаментов в стране улучшается. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 15 ноября.

«Сегодня все производители увеличили максимально производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал глава Минпромторга в эфире телеканала «Россия 1», пишут «Известия».

По словам министра, потребление лекарств в стране выросло в 15 раз, хотя в ведомстве в июне прогнозировали двукратный рост.

Теги: #лекарства #Минпромторг
Источник: Псковская Лента Новостей
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