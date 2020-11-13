Общество

Следователям и прокурорам в новом году планируют поднять зарплаты

Правительство предложило в 2021 году поднять на 5,7% зарплату работникам прокуратуры и Следственного комитета, что в 1,5 раза выше инфляции, которая ожидается на уровне 3,8%. Это следует из поправок ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку, пишет газета «Известия».

Таким образом, для них решено сделать исключение — на повышении окладов госслужащих других ведомств в 2021-м планируется сэкономить.

В следующие два года ранее планировалось пропустить индексацию зарплат сотрудников СК и прокуратуры, министерств и ведомств, работников Госдумы и Совета Федерации, администрации президента и аппарата правительства, федеральных образовательных учреждений и так далее. Эта мера требовалась для балансировки бюджета. Кроме сокращения расходов на зарплаты госслужащих, траты казны планируется оптимизировать через снижение гособоронзаказа на 5%, а также незащищенных статей бюджета (то есть, не относящихся к соцобязательствам) на 10%.

Ранее Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП.

Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, отмечает источник.