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Онколог назвал самый частый первый симптом рака головного мозга

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался о первых признаках рака головного мозга, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — сказал Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».

Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы. «Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — подчеркнул он.

Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.