Общество

Названы признаки тяжелого течения COVID-19 у пожилых людей

На возможное тяжелое течение COVID-19 у пожилых людей может указывать степень выраженности синдрома старческой астении. Этот синдром проявляется слабостью, потерей аппетита, склонностью к падениям и так далее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главного внештатного гериатра Минздрава России Ольгу Ткачеву.

По ее словам, у пожилых людей скапливаются «старые» клетки с поврежденной ДНК, которые продуцируют вещества, вызывающие развитие состояния хронического вялотекущего воспаления. Оно и становится причиной старческой астении.

«Риск смерти при COVID-19 связан не столько с фактическим, сколько с биологическим возрастом человека (реальная степень "износа" организма, которая может не совпадать с датой в паспорте). Если у пациента выявлена старческая астения или другой гериатрический синдром, мы должны учитывать, что в данном случае высок риск тяжелого течения болезни», — сказала Ткачева.

При этом большую роль при коронавирусной инфекции играет также и наличие сопутствующих заболеваний, добавила она.

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