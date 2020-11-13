Общество

Большинство российских работодателей не снижали выплаты сотрудникам из-за пандемии

Более половины российских компаний не снижали затраты на выплаты персоналу во время первой волны пандемии COVID-19, об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob среди 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны в период с 20 октября по 10 ноября 2020 года.

По данным опроса, 53% работодателей в этот период не снижали затрат на персонал. Сохранить все выплаты удалось компаниям, которые в силу специфики своей деятельности меньше других пострадали весной, - так, в сфере IT и телекоммуникаций число работодателей, которым удалось избежать экономии на работниках, составило 75%, пишет ТАСС.

Политику выплат переменной части зарплаты пересмотрел практически каждый пятый работодатель. Работодатели, которым пришлось сокращать расходы на персонал, чаще всего изменяли систему оплаты труда - например, пересматривали политику выплаты переменной части зарплаты. Так поступали почти в каждой пятой компании (19%), а особенно часто - в сфере продаж (23%).

В 15% российских компаний в период первой волны COVID-19 ввели неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Еще 14% работодателей рекомендовали части своих работников уйти в неоплачиваемые отпуска. Чаще всего так поступали в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек (19%) и в сфере продаж (20%).

Режим простоя во время первой волны коронавируса был введен в 8% российских компаний, особенно часто - в компаниях с численностью от 100 до 1000 сотрудников (13%). Столько же работодателей (8%) были вынуждены прибегнуть к сокращению штата, причем более распространенной эта антикризисная мера была в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек и на промышленных предприятиях (по 10%).

Полностью или частично отказались от компенсационного пакета 6% российских работодателей. ДМС, обучение, корпоративные мероприятия - в суровых условиях пандемии бизнесу стало не до этого, причем особенно часто от корпоративных льгот отказывались в компаниях с численностью от 100 до 1000 человек (10%).