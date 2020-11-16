Общество

Стал известен район Псковской области с наибольшим количеством случаев коронавируса

Среди районов Псковской области по количеству зараженных коронавирусом за сутки лидирует Островский район. Как сообщает «Официальный канал Псковской области», за сутки количество зараженных в Островском районе увеличилось на 14 и составило 615 человек.

Затем идет Псковский район, где за сутки прибавилось 13 зараженных (всего заражены инфекцией 774 человека) и Невельский район с 9 заболевшими за сутки (всего 322 случая заражения вирусом).

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В общей сложности за время пандемии в Псковской области коронавирус подтвержден у 10 035 человек.