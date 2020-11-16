Общество

День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня

День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня, 16 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день в 2006 году была учреждена Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы. В соответствии с приказом директора ФСИН России от 201 года, День ветерана УИС отмечают в России ежегодно 16 ноября.

Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области действуют ветеранские организации, объединяющие в своем составе энергичных, целеустремленных людей, каждый из которых в разные годы проходил службу в органах уголовно-исполнительной системы и стоял у истоков формирования данных объединений.

Возглавляет совет ветеранов пенитенциарного ведомства региона Владимир Михайлов. Всего в совете ветеранов на сегодняшний день состоит 1078 человек, которые посвятили свою жизнь службе в уголовно-исполнительной системе.

«Работа ветеранских организаций вносит весомый вклад в формирование и развитие пенитенциарной системы региона. За плечами ветеранов УИС большой жизненный опыт, которым они с радостью делятся с молодым поколением, прививая профессиональные навыки, патриотизм, верность служебному долгу», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.