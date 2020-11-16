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Андрей Турчак: Законопроект о порядке изъятия детей из семьи нужно отложить

Проект закона об особом порядке изъятия детей из семьи необходимо отложить, так как в обсуждении документа должны принять участие органы опеки, детские психологи, парламентарии и родители, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом 16 ноября сообщается на сайте партии.

«Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Ее обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», — сказал Турчак.

Предложенные проекты нуждаются в доработке до их рассмотрения в первом чтении, отметил законодатель. Он напомнил, что парламентарии предложили две законодательные концепции. «Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители — зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А, значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо», — пояснил Андрей Турчак.

По его словам, депутаты «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать оптимальные предложения. «Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Конечно, надо понимать, что речь идет об исключительных случаях, когда ребенку грозит прямая и реальная опасность», — подчеркнул он.

«А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», — добавил Турчак.

Напомним, что сейчас ребёнка могут отобрать из семьи в административном, то есть внесудебном порядке при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Законопроект, разработанный главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, предлагает изымать ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства.

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«Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребёнка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства», — отметил Клишас.

Сенатор подчеркнул, что действующее законодательство создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую утрату их личного общения. Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что проект исключает вмешательство чиновников в жизнь семьи, предлагаемая поправка, по его словам, это «удар по так называемым ювенальным технологиям». Ситуации могут быть разные, но решение в любом случае должно быть «квалифицированное, должно приниматься судом», полагает депутат.

Второй законопроект сенаторов во главе с Еленой Мизулиной предусматривает изъятие детей из семьи только в судебном порядке при наличии вины со стороны родителей. Также инициатива запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто сменил пол.