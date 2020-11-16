Общество

Великолучанка предлагает жителям области запустить флешмоб в поддержку медиков

Великолучанка Елена Андросович предлагает жителям Псковской области запустить флешмоб в поддержку медиков. Пост она опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте».

Медик сама переболела коронавирусом и написала стихотворение в знак благодарности коллегам за спасенные жизни.

«Сегодня мне уже намного лучше. Находясь на амбулаторном лечении, я не хочу тратить время зря. Хочу выразить слова благодарности тем, кто за меня переживает: мужу, сыну и тем, кто курировал дистанционно мое лечение. Это видео и свои стихи, я посвящаю "Ангелам рая". Предлагаю флешмоб, посмотрим сколько из нас не забыли, это волшебное слово "спасибо"», - написала Елена Андросович.