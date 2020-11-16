Общество

Игорь Максимов напомнил сотрудникам тепловых сетей о важности санитарных мер

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов провел очередную встречу с сотрудниками предприятия. На этот раз в графике его встреч был сетевой участок №7, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Игорь Максимов заострил внимание сотрудников на организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Он напомнил всем сотрудникам участка о простых, но очень важных правилах:

1. Сохраняется масочный режим. Все сотрудники предприятия должны использовать маски и иные средства индивидуальной защиты.

2. Необходимо регулярно измерять температуру.

3. Использовать санитайзеры для дезинфекции рук.

4. Использовать преимущественно дистанционное взаимодействие, а именно телефонную связь и видеоконференцсвязи для передачи информации.

5. Запрещаются любые массовые мероприятия на предприятии, запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

Встреча получилось плодотворной, Игорь Максимов подробно ответил на все вопросы, дав понять, что нацелен на конструктивный диалог и на полную открытость в работе предприятия.

«Присутствующие были удивлены, что директор посещает их, а не сидит только у себя в кабинете. Удивило и то, что ему важно услышать каждого из них, что мнение простого работника его интересует не меньше, чем любого из начальников, и ему это по-настоящему важно. Еще одним из важных поводов для посещения участка №7 было и то, что начальник этого участка Сергей Сидоров празднует сегодня свой день рождения. Коллектив предприятия от всей души поздравляет его с этим праздником. Желаем Сергею Ивановичу успехов в его нелегком труде и крепкого здоровья. Мы гордимся тем, что у нас на предприятии есть такие кадры», - рассказали в пресс-службе предприятия.