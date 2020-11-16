Общество

Посвященную подвигу псковских десантников диораму открыли в Рязани

Торжественное открытие диорамы «Высота 776», созданной к 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка, прошло в минувшие выходные в Рязани, в Музее истории ВДВ.

Живопись выполнена по классической технологии «холст/масло». Размер холста - 3,6 на 17 метров. Конструкция площадки повторяет ландшафт места событий. Сюжет диорамы - собирательный образ последнего боя десантников 6-й роты, многие из которых являлись выпускниками Рязанского училища ВДВ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Диораму создал творческий коллектив Студии военных художников имени М. Б. Грекова министерства обороны России. Ее авторами стали Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев.

Командование Воздушно-десантных войск передало музею ВДВ архив, собранный духовенством и прихожанами в храме святого Александра Невского в Пскове, куда со всей страны присылали фотографии, личные письма, вырезки из газет, документы из военкоматов. Все собранные данные оцифрованы и объединены в электронный архив объемом более 500 Гб.