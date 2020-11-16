Общество

В Великих Луках медики предложили матери нарушить режим самоизоляции ребенка

Заведующая детской поликлиникой в Великих Луках предложила местной жительнице нарушить режим самоизоляции ребенка. Об этом говорится в обращении местной жительницы на сайте губернатора Псковской области.

Женщина рассказала, что 13 ноября ее дочь направили из школы домой на режим самоизоляции, поскольку заболела учительница. «Вечером 13 ноября позвонила заведующая детской поликлиникой города Великие Луки и проинструктировала нас о данном режиме (из дома не выходить, гостей не приглашать, исключить все контакты ребенка вне семьи). 14 ноября взяли тест. Сегодня, 16 ноября, я обратилась к заведующей детской поликлиники за больничным листом, так как ребенка оставить одного дома я не могу. В итоге мне было отказано, со словами, что это мои проблемы, оставляйте ребенка с кем угодно (отвезите ребенка к бабушке или оставьте с соседями)», - рассказала великолучанка.

В связи с этим женщина задала властям три вопроса: «Могу ли я нарушить режим самоизоляции ребенка? Почему мы должны подвергать посторонних людей опасности заражения коронавирусной инфекцией? Действительно ли наша медицина борется с коронавирусной инфекцией, а не оказывает содействие ее распространению?».

Ответственной за разрешение обращения назначили председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.