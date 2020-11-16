Общество

50 елей высадили на улице Юрьевской в Печорах

Субботник по благоустройству территории у дома №79 на улице Юрьевской в Печорах прошел в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна». Инициаторами выступили жительницы дома Анна Жаворонкова, Ольга Пащенко и депутат ГП «Печоры» Ирина Вершинина.

Участники акции спилили сухостойные деревья, очистили территорию от веток, убрали дорожки, вывезли мусор и высадили 50 молодых елей. Перед домом общественники также посадили вереск, калину и подготовили «подушку» из листьев на будущей клумбе, где весной будут посажены цветы. На этой территории планируется высадить гортензии и сумах.

«От нас с вами - от каждого в отдельности и всех вместе - зависят чистота и порядок вокруг. Нужно поддерживать такие инициативы. Хочется верить, что жители города будут активно проявлять свою жизненную позицию и делать наш город чистым и красивым», - сказал депутат Собрания депутатов ГП «Печоры» Петр Гарбузов.