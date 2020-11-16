Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков» сфотографировались с Renault Kaptur

Финалистки конкурса красоты «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» стали участницами фотосессии в автосалоне компании «Авто АС» - официального дилера Renault.
Девушки сделали несколько фотографий с автомобилем Renault Kaptur.
К фотосессии финалисток готовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта:
Евгения Калью, Ольга Журавлева и Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Аркадий Берсименко.