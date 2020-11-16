Общество

Победители фотоконкурса к 20-летию ПЛН получили призы

Победители фотоконкурса к 20-летию Псковской Ленты Новостей получили подарки. Юрий Кремнев, завоевавший главный приз - полет в Калининград и обратно, рассказал, что в ближайшее время планирует определиться с датами путешествия.

Читатели, которые заняли второе и третье места, также забрали заслуженные подарки – беспроводную колонку и съемный аккумулятор для зарядки телефона.

Участники конкурса, получившие от редакции дополнительные призы, тоже остались довольны - им вручили подарочные боксы с сувенирами и сладостями, сертификаты на совершение покупок в книжном магазине и подарочные карты на посещение кафе.

Уже скоро стартует конкурс в нашем Instagram, а также конкурс на самое креативное поздравление ПЛН с 20-летием. У вас будет возможность продемонстрировать все свои таланты, а самый оригинальный читатель получит в подарок smart-часы.

В свой юбилейный год редакция ПЛН решила провести для вас множество интересных конкурсов с отличными призами. Для участия в них не требуется никаких специальных навыков, главное - желание и творческий подход. Следите за новостями и соцсетями Псковской Ленты Новостей.