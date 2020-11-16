Общество

Два центнера мяса оленя и косули не пропустили в Псковскую область

Два центнера мяса оленя и косули не пропустили в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусской границе в деревне «Лобок» Невельского района при проведении ветеринарного досмотра было обнаружено два центнера потенциально небезопасного мяса диких животных, перевозившегося автотранспортным средством с территории Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Установлено, что на 200 кг мяса оленя и косули отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, а на упаковках разделанного мяса диких животных нет маркировки.

Кроме того, установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясосырья, требующего соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении (транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием).

Перемещение 200 килограммов мяса диких животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, гражданин РФ привлечен к административной ответственности, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.