Общество

Большинство участников опроса ПЛН встретят Новый год дома

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (72,91%) встретят Новый год дома, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Это следует из опроса ПЛН, в котором приняли участие 753 человека.

Не планируют праздновать Новый год 8,23% респондентов, а 6,51% читателей сходят «хотя бы в гости». 5,05% опрошенных указали на то, что путешествия отменяются, и нельзя подвергать себя и других опасности.

3,05% читателей считают, что дача - лучшее место для праздника в изоляции. 2,66% опрошенных не последуют рекомендациям Роспотребнадзора, поскольку поездка на новогодние каникулы уже запланирована.

Наименьшему числу респондентов (1,59%) идти некуда из-за сплошных ограничений.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Как вы оцениваете предложение о введении недельных каникул в школах при многодневном голосовании?»