Общество

Псковичи смогут принять участие в мировом онлайн-чемпионате по чтению вслух

Отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» пройдет в Пскове 22 ноября в 16:00. Мероприятие в регионе состоится уже в пятый раз, при этом второй раз подряд - в онлайн-формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Организатором регионального тура выступает молодежное объединение «Вечевой орден» при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Попробовать свои силы в чемпионате могут совершеннолетние жители всех муниципалитетов Псковской области после прохождения регистрации на официальном портале проекта. Участие в турнире бесплатное.

Победители отборочных этапов в регионах выходят в финалы конференций. Между тем, чемпионы конференций «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выйдут в Суперфинал чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Отметим, в чемпионате «Открой рот» принимают участие любители почитать вслух из более чем 200 городов России и 18 стран мира. В следующем году чемпионат отметит 10-летие. Организатором мероприятия выступает ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».