Общество

В Псковской дивизии ВДВ подвели итоги за 2020 учебный год

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год. В мероприятии приняли участие офицеры управления соединения и воинских частей, ветераны гвардейского соединения. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Участники совещания рассмотрели итоги боевой подготовки, обсудили состояние вооружения, вопросы тылового обеспечения, деятельность воздушно-десантной службы, а также военно-политической работы в гвардейском соединении. Заместители командира соединения выступили по своим направлениям.

В мероприятии приняли участие почетные ветераны Псковского соединения, они выступили с напутственными пожеланиями для всего личного состава на предстоящий 2021 учебный год. Командир соединения гвардии полковник Сергей Чубарыкин отметил старание всех военнослужащих соединения при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности в 2020 году, а также обозначил цели и задачи на 2021 год.

По итогам прошедшего учебного года были отмечены и награждены кубками и грамотами подразделения, которые стали лучшими в соединении.